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Общество

Росстандарт: На каждой восьмой заправке в России продают некачественное топливо

В России в 2016 году бензин и солярку с нарушениями физико-химических свойств продавали 12% проверенных заправок, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстандарта.

В целом уровень нарушений на автозаправках в 2016 году оказался самым низким за последние пять лет - 18% против 42,5% в 2015 году.  При этом наибольший процент нарушений выявили на  АЗС в Сибирском (37%), Центральном (29%), Уральском (25%), Приволжском (21%), федеральных округах.

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов отметил, что Федерация автовладельцев России разработала проект новой системы оценки качества деятельности АЗС.

По  его словам, на нефтебазах введут испытания и паспортизацию топлива непосредственно перед его отгрузкой. Эта мера, подчеркнул Алексей Абрамов, направлена на повышение ответственности организаций, которые формально осуществляют хранение топлива, а по факту смешивают его от разных заводов-изготовителей в одном резервуаре и не несут ответственности, поскольку не осуществляют от своего имени изготовление топлива и не представляют интересы его изготовителя. Эту ситуацию планируется менять с помощью поправок в техрегламент.

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