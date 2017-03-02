На двух улицах Великих Лук старые светильники заменили на светодиодные

17:38, 02 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках на улицах Рабочий поселок и Мелиораторов установлена новая линия освещения протяженностью 705 метров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Контракт на выполнение строительно-монтажных работ администрация Великих Лук заключила 24 января, а уже 20 февраля они были выполнены в полном объеме. От дома № 28 по улице Рабочий поселок до границы городской черты на улице Мелиораторов появились 23 железобетонные опоры, на которых смонтированы современные светодиодные светильники.

Как рассказал депутат Великолукской городской Думы по этому округу Сергей Федосеев, вопрос качественного освещения неоднократно поднимали в своих обращениях к нему жители этих улиц.

«Здесь расположены как жилые дома, в том числе двух- и трехэтажные, так и производственные площадки, движение по улицам активное, а с освещением были проблемы, – отметил он. – Раньше стояли старые фонари, которые то работали, то не работали, и освещение было неважное. А ведь это въезд в город, то, с чего Великие Луки начинаются для наших гостей. Поэтому я считаю очень важным привести этот район в порядок».

Народный избранник несколько лет работает над улучшением инфраструктуры указанных улиц и выполнением просьб жителей. Так, в прошлом году здесь было отремонтировано асфальтобетонное покрытие проезжей части, а еще раньше – восстановлено нормальное теплоснабжение. «Когда я в 2012 году шел на выборы по этому округу, приходил к людям в эти дома, и температура в квартирах была ниже положенных норм, – вспомнил он. – Теперь в квартирах в холодное время года тепло. В прошлом году сделали нормальную дорогу, вот сейчас запустили новую линию уличного освещения. Конечно, задач впереди еще немало, но работа движется, и вместе с моими избирателями будем постепенно решать проблемы».