Расширен перечень оснований увольнения военнослужащих, при которых восстанавливаются накопления на жильё

17:07, 02 марта 2017, ПАИ

Расширен перечень оснований увольнения с военной службы, при которых восстанавливаются накопления для жилищного обеспечения. Такое решение принял Совет Федерации, одобрив изменения в Федеральный закон «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». Об этом Псковскому агентству информации сообщила член Совета Федерации от Псковской области, член Комитета по социальной политике Елена Бибикова.

Ранее средства на приобретения жилья не сгорали только у военнослужащих, уволенных по сокращению, состоянию здоровья или семейным обстоятельствам. Теперь это правило распространяется и на тех, кто перешел на государственную службу.

«Эта мера социальной поддержки позволяет привлечь на службу по контракту ранее уволенных со службы в армии, а также уравнивает в правах на обеспечение жильем все категории военнослужащих», - отметила Елена Бибикова.

Кроме того, Совет Федерации поддержал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые существенно увеличивают сумму административного штрафа для должностных лиц, ответственных за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции и содержании дорог, а так же за действия, повлекшие причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

«Принятие этого закона положительно отразиться на повышении безопасности дорожного движения, - подчеркнула Елена Бибикова. - Принятые поправки увеличивают штрафные санкции для должностных лиц в 10 раз, а для юридических штраф составит от 200 до 300 тысяч рублей».

Также поправки КоАП устанавливают административную ответственность за невыполнение в установленный срок предписаний государственного надзорного органа по устранению данных нарушений.

Как пояснила Елена Бибикова, необходимость усиления административной ответственности за невыполнение предписаний вызвана высоким числом ДТП из-за недостатков транспортно-эксплуатационного состояния дорог и увеличением числа физических и юридических лиц, не выполняющих во время предписания надзорного органа.

«Новая редакция закона будет способствовать снижению количества подобных правонарушений», - заключила сенатор.