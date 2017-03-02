Задержаны мошенники, сорвавшие новогоднее представление в Ледовом дворце

16:32, 02 марта 2017, ПАИ

Задержаны подозреваемые в совершении мошенничества с организацией новогоднего представления в Ледовом дворце в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В канун 2017 года псковичи приобрели билеты на новогодние представления в Ледовом дворце. Однако, по версии следствия, организаторы разрекламированного шоу скрылись вместе с вырученными денежными средствами, не проведя запланированных представлений.

По предварительным данным, около 100 взрослых и детей стали жертвами злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 (мошенничество) УК Российской Федерации.

В настоящее время сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области задержаны лица, проживающие за пределами региона, которые подозреваются в совершении преступления.

Расследование ведет Следственная часть Следственного управления УМВД России по Псковской области.