0
15:13
Восточное серебро, украшения и весовые гирьки нашли археологи в Новосокольническом районе (ФОТО)
19:52
Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
15:32
Спектакль «Безумный день, или женитьба Фигаро» покажут псковичам 26 февраля
11:41
Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина приглашает горожан на поэтический вечер
15:28
Репетиции спектакля «Позвольте вам выйти вон!» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:33
Уникальный храм в Мелетово и еще 9 объектов культурного наследия Псковской области получат финансирование в 2017 году
12:38
Григорий Турчин о «Народном признании»: Я бы дал награду каждому номинанту
Еще новости
Культура

Александр Васильев и Виктор Остренко посетили печорские дома культуры, включенные в партийный проект

1 марта депутат Государственной Думы Александр Васильев и депутат Псковского областного Собрания Виктор Остренко посетили дома культуры Лавровской и Круппской волостей Печорского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», эти учреждения культуры будут включены в партийный проект «Местный дом культуры».

«Эти сельские дома культуры выбраны не случайно, в них работают профессиональные коллективы, и жители волостей принимают активное участие в самодеятельности», - рассказал депутат Государственной Думы.

Отдельно депутаты обсудили реализацию проекта «Городская среда» с активом района. Как сообщил федеральный координатор партийного Александр Васильев, в данный момент все 72 субъекта заключили соглашение на получение федеральной субсидии.

«В поселениях, где проживает свыше 1000 человек, пора начинать обсуждение программы благоустройства на ближайшие годы. Жители будут определять, как будет выглядеть их город», - добавил он.

Добавим, в четверг, 2 марта, Александр Васильев и Виктор Остренко, курирующий в регионе проект «Местный дом культуры», посещают Островский, Палкинский и Порховский районы.

Напомним, партийный проект «Местный дом культуры» направлен на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в городах с численностью жителей до 50 тысяч человек и сельских поселениях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Восточное серебро, украшения и весовые гирьки нашли археологи в Новосокольническом районе (ФОТО)
01 марта 2017
Восточное серебро, украшения и весовые гирьки нашли археологи в Новосокольническом районе (ФОТО)
Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
27 февраля 2017
Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
Спектакль «Безумный день, или женитьба Фигаро» покажут псковичам 26 февраля
26 февраля 2017
Спектакль «Безумный день, или женитьба Фигаро» покажут псковичам 26 февраля
Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина приглашает горожан на поэтический вечер
25 февраля 2017
Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина приглашает горожан на поэтический вечер 2
Репетиции спектакля «Позвольте вам выйти вон!» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 февраля 2017
Репетиции спектакля «Позвольте вам выйти вон!» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Уникальный храм в Мелетово и еще 9 объектов культурного наследия Псковской области получат финансирование в 2017 году
22 февраля 2017
Уникальный храм в Мелетово и еще 9 объектов культурного наследия Псковской области получат финансирование в 2017 году 5
Григорий Турчин о «Народном признании»: Я бы дал награду каждому номинанту
20 февраля 2017
Григорий Турчин о «Народном признании»: Я бы дал награду каждому номинанту
Эксперт конкурса «Золотая маска» упрекнула псковскую публику в «твердокаменности»
20 февраля 2017
Эксперт конкурса «Золотая маска» упрекнула псковскую публику в «твердокаменности» 25

Идет загрузка...