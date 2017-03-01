Александр Васильев и Виктор Остренко посетили печорские дома культуры, включенные в партийный проект

16:47, 02 марта 2017, ПАИ

1 марта депутат Государственной Думы Александр Васильев и депутат Псковского областного Собрания Виктор Остренко посетили дома культуры Лавровской и Круппской волостей Печорского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», эти учреждения культуры будут включены в партийный проект «Местный дом культуры».

«Эти сельские дома культуры выбраны не случайно, в них работают профессиональные коллективы, и жители волостей принимают активное участие в самодеятельности», - рассказал депутат Государственной Думы.

Отдельно депутаты обсудили реализацию проекта «Городская среда» с активом района. Как сообщил федеральный координатор партийного Александр Васильев, в данный момент все 72 субъекта заключили соглашение на получение федеральной субсидии.

«В поселениях, где проживает свыше 1000 человек, пора начинать обсуждение программы благоустройства на ближайшие годы. Жители будут определять, как будет выглядеть их город», - добавил он.

Добавим, в четверг, 2 марта, Александр Васильев и Виктор Остренко, курирующий в регионе проект «Местный дом культуры», посещают Островский, Палкинский и Порховский районы.

Напомним, партийный проект «Местный дом культуры» направлен на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в городах с численностью жителей до 50 тысяч человек и сельских поселениях.