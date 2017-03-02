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Общество

В библиотеке Пскова открылась выставка к 100-летию отречения Николая II

Сегодня, 2 марта, в Центральной городской библиотеке Пскова открылась большая тематическая выставка «Историческая драма в Пскове. Отречение. 2 марта 1917 года». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Она посвящена событиям, которые происходили на железнодорожной станции Псков ровно 100 лет назад: 2 марта (по старому стилю) 1917 года император Николай II отрекся от российского престола.  

В экспозиции выставки представлены книги, рассказывающие о личности последнего российского императора, его семье, событиях, предшествующих отречению и явившихся тем мрачным и трагическим фоном, на котором развернулась историческая драма. Уникальное репринтное издание 1927 года «Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев» под редакцией П. Е. Щеголева дает полное представление о том, в каком свете подавалась советскому читателю личность уже покойного царя и обстановка, в которой произошло отречение.

Также выставлена книга «Николай II. Последний российский император» - масштабное 512-страничное издание, первый предпринятый опыт воссоздания фотолетописи жизни Николая II. «Емким и выразительным языком фотодокументов в книге рассказывается о каждом из двадцати трех годах его правления, его детстве, юношестве, а также о близком окружении», - отметили в библиотеке.

На выставке есть и другие редкие издания, копии исторических документов и фотографий, которые «позволяют не только представить жизнь царской семьи, но и лучше понять противоречивую личность последнего российского императора, увидеть многие характерные и определяющие черты той России, России рубежа XIX-XX столетий».

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