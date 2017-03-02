Псковичей приглашают на встречу с художником Евгением Емельяновым

18:11, 02 марта 2017, ПАИ

5 марта в 14:00 в Пскове в выставочном зале регионального отделения Союза художников России (улица Ленина, 1) состоится творческая встреча с художником Евгением Емельяновым. Она пройдёт в рамках персональной выставки художника «Образы Родины», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Дополнительную информацию об этом можно получить по телефонам 72-76-71 или 8-951-756-06-30.

Кроме того, отмечается, что работа выставки «Образы Родины» продлена до 19 марта.

Напомним, что экспозиция открылась в зале Псковского регионального отделения Союза художников России 8 февраля. Основной темой представленных работ является батальная, военно-историческая живопись, отсылающая посетителей в далекое и недалекое военное прошлое России.

Выставка организована в рамках программы сотрудничества Национального культурно-исторического центра имени М. А. Волошина, Музея славы русского оружия, Псковского отделения Союза художников России и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.