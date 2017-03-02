В Опочке поймали нарушителей ПДД и миграционного законодательства

17:27, 02 марта 2017, ПАИ

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий» совместно с коллегами из специализированной роты ДПС провели мероприятия по предупреждению нарушений Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе рейда в Опочке проверили 470 автомобилей, выявили 44 правонарушения, совершенных как водителями, так и пешеходами. Кроме того, были установлены трое иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.

«Не менее значимой задачей для стражей порядка стало разъяснение водителям особенностей движения в зоне расположения детских учреждений, а также важности оборудования автомобилей детскими удерживающими креслами. Особо подчеркивалась необходимость использования светоотражающих элементов на одежде, велосипедах, колясках при движении в темное время суток», - рассказали в УМВД.

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Кроме того, водители и пешеходы получили листовки с разъяснительными материалами, а дети - светоотражающие элементы.