На базе колоний Псковской области прошли учебно-методические сборы со специалистами инженерно-технического обеспечения

18:23, 02 марта 2017, ПАИ

На базе колоний в Идрице и Сосновом Бору (Себежский район) прошли учебно-методические сборы со специалистами инженерно-технического обеспечения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Управления ФСИН России.

«На примере оборудования объектов исправительных учреждений комплексами инженерно-технических средств охраны и надзора прошли занятия по изучению технических возможностей, порядку их установки и эксплуатации. Рассматривались вопросы соблюдения мер безопасности при обращении с оборудованием, формы и методы проверок состояния инженерных сооружений и ТСОН объектов охраны учреждений. Отдельное внимание уделялось организации технической безопасности локально-вычислительных сетей», - уточнили в пресс-службе.

Завершились сборы специалистов инженерно-технического обеспечения сдачей зачетов на знание нормативных документов, регламентирующих деятельность групп ИТО, связи и вооружения, технических характеристик и возможностей оборудования, используемого в подразделениях УФСИН России по Псковской области, подведением итогов и постановкой задач на первое полугодие 2017 года.