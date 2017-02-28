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Политика

Иван Цецерский занял второе место в февральском медиарейтинге глав столиц субъектов СЗФО

Глава Пскова Иван Цецерский занял второе место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за февраль 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия». Первую строчку в рейтинге занимает Александр Ярошук (Калининград), третье - Ирина Мирошник (Петрозаводск). Глава администрации Пскова Игорь Калашников занял восьмую строчку в рейтинге.

В медиарейтинг вошли действующие главы столиц субъектов Северо-Западного федерального округа. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 38 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

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