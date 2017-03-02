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Спорт

Невельские лыжники одержали победу в областной Спартакиаде учащихся

С 28 февраля по 1 марта в Острове прошли финальные соревнования Девятой областной Спартакиады учащихся по лыжным гонкам. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, в соревнованиях приняли участие 68 спортсменов из 15 районов и городов региона.

Первое место занял Невельский район, второе – Печорский, третье – Островский. Победителями в личном зачёте стали Никита Шатов из Невеля - в гонке на 10 км классическим стилем и 10 км свободным, а также Полина Алексеева из Острова - на 5 км классическим стилем и на 5 км свободным.

Организаторы поблагодарили представителей команд Печорского и Невельского районов, Пскова и Великих Лук за помощь в подготовке лыжной трассы во второй день соревнований. 

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