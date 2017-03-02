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Общество

Школьники из Великих Лук записали видеолекторий о Правилах дорожного движения

В Великих Луках в рамках акции «Шагающий автобус» подготовили видеолекторий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Юные инспекторы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции вышли на улицы города. Смоделировав импровизированный «Шагающий автобус», дети продемонстрировали сверстникам и взрослым правила безопасного пересечения проезжей части с соблюдением всех норм и правил дорожного движения.

Затем школьники записали на видеокамеру обращение к сверстникам и их родителям. «Благодаря этому взрослые и юные пешеходы узнают о том, как важно выбирать безопасный маршрут от дома до школы и обратно, как быть максимально заметными на дороге в темное время суток», - отметили в пресс-службе.

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