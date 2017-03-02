Более 60 человек выполнили нормативы ГТО по лыжным гонкам в Великолукском районе

18:27, 02 марта 2017, ПАИ

1 марта на лыжной базе академии Великолукской академии физической культуры и спорта в Сенчитском бору состоялось мероприятие по выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» по лыжным гонкам на дистанциях 1, 2, 3, 5 км (I – XI ступени, от 6 до 70 лет и старше). Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, участниками стали более 60 человек.

«Лыжные гонки – единственный норматив комплекса, который можно выполнять только зимой. Он не является обязательным. И тем приятнее отметить, что взрослое население района выразило желание включить его в свой список выполненных нормативов. Ведь лыжные «прогулки» традиционно считаются одним из самых эффективных методов укрепления физического здоровья», - рассказали в Центре спортивной подготовки.

На золотой знак комплекса ГТО выполнили нормативы начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Великолукского района Г. Яковлев (X ступень), тренер-преподаватель МУ ДО «Центр внешкольной работы» О. Калиниченко (VIII ступень), С. Лукашев (XI ступень), Н. Новикова (VII ступень). На серебряный знак выполнил тест учитель по физической культуре МОУ «Переслегинская гимназия» А. Лапшин (VIII ступень).

Среди школьников на золотой знак выполнили нормативы К. Разговорова, С. Богатырева, Д. Российцев из Демидовской школы и А. Левицкая из Букровской (II ступень); М. Российцева из Демидовскаой школы, Р. Микшеев из Борковской и Р. Леонов из Кировской (III ступень); Н. Ермакова, Н. Шаляпина, А. Литвинко, С. Майоров из Борковской школы, В. Бельская, С. Леонов из Кировской и А. Солохин из Русановской (IV ступень).