Швеция намерена возобновить призыв на военную службу из-за активности России

19:30, 02 марта 2017, ПАИ

Власти Швеции приняли решение возобновить действие воинской повинности, чтобы противостоять военной мощи России в Балтийском море. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Решение шведского правительства означает, что с 1 января на военную службу призовут 4 тыс. юношей и девушек 1999 рождения. Их выберут из 13 тыс. человек после прохождения соответствующих физиологических и психологических тестов. По данным BBC, срок военной службы составит от девяти до 12 месяцев, после чего призывники либо останутся в вооруженных силах, либо перейдут в резерв.

Bloomberg пишет, что Стокгольм принял это решение на фоне дебатов о том, как должна действовать Европа, после прихода в Белый дом Дональда Трампа с политикой «Америка прежде всего». Кроме того, последние действия России в Балтийском регионе, отмечает агентство, заставили Швецию задуматься о вступлении в НАТО.

Напомним, в ходе международной конференции по безопасности в Мюнхене европейские члены НАТО пообещали увеличить свои военные бюджеты с тем, чтобы США не были вынуждены фактически в одиночку нести расходы на обеспечение безопасности блока. Ранее на встрече стран-участниц НАТО министр обороны США Джеймс Мэттис по сути, предъявил коллегам ультиматум: если страны-члены НАТО до конца года не обязуются повысить свои военные бюджеты до 2% ВВП, США «пересмотрят в сторону уменьшения свои обязательства» в отношении альянса.