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Общество

В России отзывают более 12 тысяч автомобилей Mazda

ООО «Мазда Мотор Рус» проинформировало Росстандарт об отзыве 12 тыс. 301 транспортного средства марки Mazda 6 (GG/GY), пишет Росбалт.

«Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 14 марта 2005 года по 19 мая 2008 года», — говорится в сообщении ведомства.

В Росстандарте пояснили, что в указанных транспортных средствах «высокая, абсолютная влажность может привести к нарушению целостности/растрескиванию корпуса газогенератора фронтальной подушки безопасности водителя и срабатыванию данной подушки безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям срабатывания подушки безопасности».

«Нарушение целостности/растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в водителя или пассажиров и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели», — предупреждают в ведомстве.

В рамках сервисной кампании будет выполнена замена газогенератора фронтальной подушки безопасности водителя.

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