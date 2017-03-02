Андрей Турчак и Рамзан Кадыров договорились о совместных проектах в спорте и культуре

20:05, 02 марта 2017, ПАИ

В четверг, 2 марта, в столице Чеченской Республики городе Грозном состоялась официальная встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака с Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На встрече также присутствовали глава города Пскова Иван Цецерский, депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александр Борисов, командир 76-й Гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии генерал-майор Алексей Наумец и руководители Чеченской Республики.

Андрей Турчак еще раз поблагодарил Рамзана Кадырова за то, что задуманное в ноябре 2015 года свершилось, и в селении Улус-Керт Шатойского района, где приняла свой последний бой легендарная 6-я рота, в память о героях-десантниках был установлен Поклонный крест. В свою очередь Рамзан Кадыров пообещал, что чеченская сторона проведет благоустройство территории вокруг памятного знака, а также обеспечит уход за ним и сохранность.

Во время встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества Чеченской Республики и Псковской области, в частности, вопросы взаимодействия в сферах культуры и спорта. Участники встречи договорились о совместном проведении боксерского турнира в Псковской области и пригласили выступить в Пскове Чеченский государственный ансамбль танца «Вайнах».