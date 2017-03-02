Логотипы движения «Своё!» появятся на машинах, выпускаемых великолукским заводом «Лесхозмаш»

20:25, 02 марта 2017, ПАИ

Логотипы движения «Своё!» появятся на машинах, выпускаемых великолукским заводом «Лесхозмаш». Об этом стало известно после переговоров координаторов общественного движения «Своё!» с руководством АО «Великолукский завод Лесхозмаш». Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе общественного движения, координатор движения Елена Полонская рассказала, что движение «Своё!», созданное для поддержки местных производителей, заинтересовано в развитии и продвижении продукции псковских производителей на различных рынках. Также, по задумке инициатора движения «Своё!» депутата Государственной Думы Александра Козловского движение должно объединить самих производственников для совместного решения общих проблем. Для этого в настоящее время координаторами движения проводится большая работа с предприятиями и предпринимателями, итогом которой станет анализ их деятельности и выработка в последующем конкретных механизмов работы и взаимодействия.

В ходе встречи стороны договорились о взаимном сотрудничестве. В настоящее время завод готов разместить первые логотипы движения «Своё!» на комбинированных дорожных машинах КДМ-650-05 изготавливаемых для ГБУ ПО «Псковавтодор». К одному из основных преимуществ этих машин относится возможность круглогодичного использования. В зимний период КДМ-650-05 можно применять с целью очистки дорог от снега и распределения на проезжей части дорог противогололедных материалов. Летом машины используются для уборки дорожных покрытий от загрязнений, выполняют ремонтно-строительные, транспортные и грузоподъемные работы. Эмблема движения «Своё!» появится и на сайте завода.

Также руководство «Лесхозмаша» устроило координаторам обзорную экскурсию по предприятию. На сегодняшний день предприятие производит и реализует как лесозаготовительную так и дорожную технику.

Спектр выпускаемой продукции - огромен. Это и пожарные автоцистерны, трактора, спецтехника для тушения лесных и торфяных пожаров, прицепы для перевозки древесины, гидроманипуляторы.

Мало, кто знает, что в 2011 году великолукский завод под руководством Василевского Александра Викторовича изготовил и поставил автотранспортные средства, спецтехнику и оборудование в 64 региона Российской Федерации. Как рассказали на предприятии, полученная в ходе данного заказа прибыль пошла на развитие «Лесхозмаша». Завод закупил новейшее оборудование для дальнейшей деятельности, что позволило в дальнейшем предприятию быстро адаптироваться к меняющимся условиям рынка и обеспечить предложение на ту или иную продукцию.

Высококвалифицированные специалисты готовы работать по запросу покупателя, в результате чего завод производит уникальную технику, не имеющую аналогов на машиностроительном рынке России.

Сегодня предприятие является ведущим в России по производству оборудования для лесозаготовительных работ и техники для создания лесных культур и ухода за ними. Также завод сотрудничает как с местными предприятиями,так и заказчиками со всей России и стран ближнего зарубежья.

Напомним, что АО «Великолукский завод Лесхозмаш» - одно из ведущих предприятий лесной отрасли с богатой историей, традициями и более чем 60-летнем опытом работы. В 2011 году предприятие признано лучшим поставщиком в номинации поставка автотранспортных средств и спецтехники и награждено дипломом и золотой медалью.

В настоящее время «Лесхозмаш» занимает лидирующие место среди производителей машиностроительной продукции, обеспечивая выпуск конкурентоспособных машин для лесного хозяйства и лесной промышленности, дорожного и коммунального хозяйства, структур МЧС, нефтяной и газовой промышленности.