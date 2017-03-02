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Общество

Логотипы движения «Своё!» появятся на машинах, выпускаемых великолукским заводом «Лесхозмаш»

Логотипы движения «Своё!» появятся на машинах, выпускаемых великолукским заводом «Лесхозмаш». Об этом стало известно после переговоров координаторов общественного движения «Своё!» с руководством АО «Великолукский завод Лесхозмаш». Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе общественного движения, координатор движения Елена Полонская рассказала, что движение «Своё!», созданное для поддержки местных производителей, заинтересовано в развитии и продвижении продукции псковских производителей на различных рынках. Также, по задумке инициатора движения «Своё!» депутата Государственной Думы Александра Козловского движение должно объединить самих производственников для совместного решения общих проблем. Для этого в настоящее время координаторами движения проводится большая работа с предприятиями и предпринимателями, итогом которой станет анализ их деятельности и выработка в последующем конкретных механизмов работы и взаимодействия.

В ходе встречи стороны договорились о взаимном сотрудничестве. В настоящее время завод готов разместить первые логотипы движения «Своё!» на комбинированных дорожных машинах КДМ-650-05 изготавливаемых для ГБУ ПО «Псковавтодор». К одному из основных преимуществ этих машин относится возможность круглогодичного использования. В зимний период КДМ-650-05 можно применять с целью очистки дорог от снега и распределения на проезжей части дорог противогололедных материалов. Летом машины используются для уборки дорожных покрытий от загрязнений, выполняют ремонтно-строительные, транспортные и грузоподъемные работы. Эмблема движения «Своё!» появится и на сайте завода.

Также руководство «Лесхозмаша» устроило координаторам обзорную экскурсию по предприятию. На сегодняшний день предприятие производит и реализует как лесозаготовительную так и дорожную технику.

Спектр выпускаемой продукции - огромен. Это и пожарные автоцистерны, трактора, спецтехника для тушения лесных и торфяных пожаров, прицепы для перевозки древесины, гидроманипуляторы.

Мало, кто знает, что в 2011 году великолукский завод под руководством Василевского Александра Викторовича изготовил и поставил автотранспортные средства, спецтехнику и оборудование в 64 региона Российской Федерации. Как рассказали на предприятии, полученная в ходе данного заказа прибыль пошла на развитие «Лесхозмаша». Завод закупил новейшее оборудование для дальнейшей деятельности, что позволило в дальнейшем предприятию быстро адаптироваться к меняющимся условиям рынка и обеспечить предложение на ту или иную продукцию.

Высококвалифицированные специалисты готовы работать по запросу покупателя, в результате чего завод производит уникальную технику, не имеющую аналогов на машиностроительном рынке России.

Сегодня предприятие является ведущим в России по производству оборудования для лесозаготовительных работ и техники для создания лесных культур и ухода за ними. Также завод сотрудничает как с местными предприятиями,так и заказчиками со всей России и стран ближнего зарубежья.

Напомним, что АО «Великолукский завод Лесхозмаш» - одно из ведущих предприятий лесной отрасли с богатой историей, традициями и более чем 60-летнем опытом работы. В 2011 году предприятие признано лучшим поставщиком в номинации поставка автотранспортных средств и спецтехники и награждено дипломом и золотой медалью.

В настоящее время «Лесхозмаш» занимает лидирующие место среди производителей машиностроительной продукции, обеспечивая выпуск конкурентоспособных машин для лесного хозяйства и лесной промышленности, дорожного и коммунального хозяйства, структур МЧС, нефтяной и газовой промышленности.  

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