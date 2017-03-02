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Общество

Псковские приставы приняли участие в соревнованиях по плаванию

В плавательном бассейне Университета ПсковГУ прошли лично-командные соревнования по плаванию на первенство ВФСО «Динамо», в которых приняла участие команда УФССП России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Соревновались между собой 10 команд, в числе которых были УМВД России по Псковской области, УФСИН России по Псковской области, Управление ФССП России по Псковской области, Пограничное Управление ФСБ России по Псковской области, ГУ МЧС России по Псковской области, отдел Росгвардии по Псковской области, ПФ Академия ФСИН России.

Управление ФССП России по Псковской области представляли главный специалист-эксперт отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов Дмитрий Бурмистров, ведущий специалист-эксперт отдела правового и документационного обеспечения Злата Макарова и судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отдела по ОУПДС г. Пскова Сергей Соляник, показавшие достойный результат.

Подобные мероприятия проводятся с целью развития служебно-прикладных видов спорта, повышения физической подготовки среди сотрудников органов безопасности и правопорядка, а также для поддержания духа коллективного соперничества в рамках здорового образа жизни.

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