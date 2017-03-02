Жителям деревни Шелково Великолукского района рассказали о противопожарной безопасности

20:47, 02 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 2 марта, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам осуществили профилактический рейд в деревне Шелково Шелковской волости Великолукского района. Данный рейд прошел совместно с главой сельского поселения «Шелковская волость» и инспектором по воинскому учету. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Профилактические рейды проводятся с целью предупреждения пожаров и гибели на них людей, а так же проведения противопожарного инструктажа с гражданами и лицами категорий неблагополучных, многодетных и одиноких престарелых граждан.

В ходе инструктажа было распространено три памятки о мерах пожарной безопасности, 25 листовок на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления, электрооборудования в быту». Специалистами проинструктировано 14 человек.

Также, сотрудниками ведомства проведено профилактическое обследование 7 жилых домов, выявлено одно место проживание категории многодетных граждан. В ходе рейда, особое внимание было уделено гражданам, у которых в жилых домах используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование.

Кроме того, в ходе профилактической работы был проведен сход граждан, на котором присутствовало 14 человек. До населения была доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Великолукского района, а также основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов. Государственными инспекторами по пожарному надзору проверялось состояние отопительных печей, проводился визуальный осмотр электропроводки и электроприборов, состояние газового оборудования. Проводилось разъяснение основных причин возникновения пожаров и гибели людей при пожарах. Доведена информация о способах защиты жизни и имущества путем использования современных средств раннего обнаружения пожара – автономных пожарных извещателей.

Также граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в РФ при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.