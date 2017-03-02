Неоплачиваемый женский труд стоит $10 трлн ежегодно

21:08, 02 марта 2017, ПАИ

Согласно исследованию международного объединения организации по борьбе с бедностью Oxfam, женщины существенно больше мужчин выполняют работы, которые не оплачиваются в связи с инвестиционным дефицитом в такие услуги, как уход за детьми и больными, уборка и приготовление еды, пишет Газета.ру.

В докладе отмечается, что стоимость подобного вклада женщин в экономику составляет $10 трлн ежегодно, или около 13% мирового ВВП (это больше ВВП Индии, Японии и Бразилии вместе взятых).

Из-за такого бесплатного, но зачастую неизбежного труда сами женщины теряют возможность получить образование и устроиться на оплачиваемую работу или отказываются от уже имеющейся должности.

Эксперты добавляют, что всего в мире женщин, выполняющих оплачиваемую работу, на 700 млн меньше, чем мужчин. Также в Oxfam сообщают, что женщины по всему миру более подвержены риску оказаться в бедности, чем мужчины, в среднем хуже защищены и получают более низкую зарплату.

В настоящее время среднемировой разрыв оплаты труда между женщинами и мужчинами составляет 23%. В 155 государствах мира есть как минимум один закон, который наделяет мужчину большими экономическими правами, чем женщину.

Эксперты заключают, что для достижения равенства в работе, зарплате, экономических правах потребуется 170 лет.