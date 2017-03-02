ВЦИОМ рассказал о желании россиян национализировать собственность олигархов

21:20, 02 марта 2017, ПАИ

Россияне отрицательно относятся к олигархам и считают, что их собственность нужно национализировать. Об этом рассказал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, передает РИА Новости.

«Отношение плохое, и динамики тут никакой нет. Но есть олигархи, а есть бизнес, предприниматели. За последние восемь лет резко улучшилось отношение россиян к предпринимателям и резко выросло число тех, кто хотел бы заниматься бизнесом», — сообщил Федоров. По его словам, сейчас 27 процентов россиян выражают желание открыть свое дело.

Олигархов россияне определяют как людей, которые «каким-то непонятным способом поучаствовали в приватизации и захапали себе огромные, дорогостоящие куски того, что раньше называлось общенародной собственностью», пояснил социолог.

31 января были опубликованы результаты опроса «Левада-центра», в котором россияне назвали самые, по их мнению, влиятельные властные структуры в стране. Оценка давалась по пятибалльной шкале. Главу государства оценили на 4,65, ФСБ и армию — на 4,1. Олигархи, банкиры, финансисты получили 3,7 балла.