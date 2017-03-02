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Общество

Полиция узнала о массовых эсэмэс детям с предложением включить газ и стать феей

Полиция во Владимире ищет авторов массовой эсэмэс-рассылки с предложением оставить газ на ночь включенным, чтобы стать феей, как в детском мультсериале «Клуб Винкс». Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель регионального управления МВД Андрей Тутуев.

«После мониторинга соцсетей мы получили большой объем информации о том, что ведется (...) рассылка сообщений о том, как стать феей: оставьте газ включенным, и наутро вы станете феей», — отметил он.

По словам Тутуева, эсэмэс приходят и детям, и взрослым. «Я и сам получил два дня назад такую», — добавил он, указав, что тревогу в соцсетях забили родители детей, получивших подобные сообщения.

«Оперативные сотрудники ведут соответствующую работу по установлению адресантов такого рода рассылки», — подчеркнул представитель полиции, призвав родителей к бдительности.

«Российская газета» уточняет, что массовая рассылка на телефоны жителей города началась четыре дня назад. Пользователи интернета писали в соцсетях о сообщениях, пришедших их детям через мобильный мессенджер Viber, однако в полицию заявлений по этому поводу пока не поступало.

«Клуб Винкс: Школа волшебниц» — итальянский мультсериал режиссера Иджинио Страффи. Премьера состоялась в 2004 году, выходил на экраны в 130 странах, в том числе и в России. В настоящее время есть семь сезонов по 26 серий. Сериал рассказывает о приключениях юных волшебниц. Какой-либо газ для превращения из обычных девушек в фей им по сюжету не был нужен.

 

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