Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом

21:55, 02 марта 2017, ПАИ

Примерно 25 процентов шоколада, продающегося в российских магазинах, попадает под категорию «шоколадный продукт», поскольку содержит более дешевые эквиваленты какао-масла. К такому выводу пришли специалисты Роскачества, пресс-релиз имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Проверка затронула образцы 37 транснациональных брендов и российских торговых марок молочного шоколада. Исследования проводились по более чем 40 показателям качества и безопасности.

Согласно результатам исследований, на полках магазинов присутствует как высококачественный натуральный шоколад, так и дешевый аналог. Законодательство разрешает изготавливать молочный шоколад с использованием эквивалентов и даже заменителей масла какао, допускает замену молочного жира растительным. При этом их добавление регулируется лишь добровольным ГОСТом.

«Шоколадный продукт» содержит эквиваленты какао-масла, например пальмоядрового, кокосового и кондитерского жиров. Такой товар не является нарушением в России и попадает в категорию «качественных и безопасных». Так, эквиваленты какао-масла выявлены в четырех образцах (SunMilk, «Победа Вкуса» (пористый), Слад&Ко, «Мишка на Севере»).

В ходе исследования был проверен и распространенный потребительский миф о присутствии на рынке большого количества так называемых «лауриновых плиток». Заменители какао-масла лауринового типа найдены лишь в трех образцах (Fiori, Аlten Burg, «Праздничная открытка»).

Для высококачественного молочного шоколада Роскачество установило ужесточенные требования. Претендент на государственный Знак качества обязательно должен изготавливаться из натурального сырья и не содержать растительных жиров, заменителей масла какао, красителей, усилителей вкуса и консервантов.

Этим требованиям соответствовал 21 образец, среди которых шоколад «Аленка», «Воздушный», «Конфил», «Россия щедрая душа», «Россия щедрая душа» (пористый), «Русский шоколад», «Яшкино», Dove, Fine Life, Milka, Nestle, Sobranie, KarlFazer, Lindt Excellence Extra creamy, Merci, Movenpick, Plan B, Ritter Sport Goldschatz, Ritter Sport Альпийское молоко и Schogetten Alpine Milk Chocolate.