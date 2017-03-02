Жителям московских пятиэтажек предложили предоставить более просторное жильё

22:11, 02 марта 2017, ПАИ

Власти Москвы хотят предоставить расселенным из пятиэтажек горожанам более просторные квартиры. Об этом РИА Новости ссообщила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская по итогам встречи с мэром Сергеем Собяниным и представителями столичного правительства.

«Даже если по жилью будет тот же метраж, то по общей площади все равно будет больше», — сказала Хованская журналистам в четверг.

Москвичам, чьи квартиры находятся в ипотеке, будет предложен договор мены на новое жилье, сказала Хованская и добавила, что по ипотечным квартирам нормы еще будут уточняться. Очередникам новое жилье предоставят по нормам, даже в том случае, если предыдущая квартира существенно меньше, подчеркнула депутат Госдумы.

По словам Хованской, власти Москвы планируют провести первое чтение законопроекта о новой программе сноса пятиэтажек уже весной. «Сейчас дом строится до трех лет, если идут судебные разборки, то еще больше. Они [московские власти] хотят как минимум на год сократить [этот срок], пройдясь по всем процедурам», — сказала она.

Депутат не исключила появление рабочей группы по этому вопросу и в Госдуме. «Пока есть только концепция и пожелания, что они хотят вложить в законодательные инициативы», — отметила Хованская.

21 февраля президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы снести ветхие пятиэтажные дома в столице и построить на их месте новые дома. В свою очередь Собянин отметил, что бюджет Москвы «достаточно устойчивый», чтобы потянуть новую программу сноса. На следующий день он поручил подготовить стартовые площадки для строительства многоквартирных домов, куда будут расселять пятиэтажки новой волны сноса.