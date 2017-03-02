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Экономика

Ткачёв предсказал рост экспорта продуктов из России

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что в ближайшие годы поставки продуктов из России за рубеж могут превысить импорт, передает РИА Новости.

«По итогам прошлого года экспорт сельхозпродукции и продовольствия вырос на 4% и составил $17 млрд. Мы уверенно движемся к цели по превращению России в нетто-экспортера продовольствия, и в ближайшие годы Россия может поставлять за рубеж больше сельхозпродукции, чем закупать», — сказал он.

Ранее Александр Ткачев заявил, что страна в текущем сельхозгоду собирается сохранить лидерство по экспорту пшеницы.

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