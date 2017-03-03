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Общество

Банки нарастили объём кредитования россиян на 18%

Банки в январе текущего года выдали россиянам 1,58 млн новых кредитов, при этом объем выданных средств увеличился на 18%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

«В январе 2017 года продолжилась тенденция, которую мы наблюдали на протяжении прошлого года, когда кредитные портфели росли не за счет увеличения количества новых кредитов, а за счет роста объемов кредитования. Банки продолжают консервативную политику в отношении кредитования новых заемщиков, при этом они готовы одобрять более высокие суммы своим существующим клиентам», — заявил генеральный директор ОКБ Даниэль Зеленский.

Также стало известно, что количество новых кредитов наличными в январе выросло на 8%, а объемы выдач увеличились на 33%.

Ранее сообщалось, что прибыль российских банков в январе увеличилась более чем в 3,5 раза.

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