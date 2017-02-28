Таиланд перестанет бесплатно выдавать россиянам туристические визы

22:24, 02 марта 2017, ПАИ

Власти Таиланда изменили программу бесплатной выдачи однократных туристических виз. Теперь под ее действие попадают только граждане 21 страны. Россияне в данный список не входят. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), пишет Лента.ру.

Теперь с начала марта и до 31 августа включительно плата за визы не будет взиматься с граждан Болгарии, Китая, Эфиопии, Индии, Казахстана, Румынии, Украины, Узбекистана и ряда других государств. Как уточняет АТОР, соответствующий приказ МВД Таиланда опубликовало 28 февраля.

Ранее в том же месяце сообщалось, что Таиланд до конца августа будет бесплатно выдавать туристические визы всем без исключения иностранцам. Впервые власти азиатской страны ввели такой режим посещения королевства в декабре 2016 года, а затем решили его продлить.

Россияне могут приезжать в Таиланд без визы с туристической целью на срок до 30 дней. Если они планируют оставаться в стране дольше этого срока, им потребуется разрешение на въезд.