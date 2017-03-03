В Госдуму внесён законопроект о праве жильцов определять размер расходов на общедомовые нужды

09:07, 03 марта 2017, ПАИ

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, наделяющий собственников жилья в многоквартирном доме правом самим определять размер расходов на общедомовые нужды, передает «Росбалт».

С 1 января в квитанции за содержание жилого помещения включается плата за холодную и горячую воду, отведение сточных вод, электроэнергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, которая ранее была включена в плату за коммунальные услуги. При этом размер расходов граждан на общедомовые нужды определяется исходя из нормативов, утверждаемых органами госвласти субъектов РФ, и по установленным ими тарифам, следует из пояснительной записки к проекту.

Соответствующие нормативы должны быть установлены до 1 июня, сейчас применяются нормативы по состоянию на 1 ноября 2016 года. При этом в некоторых регионах действуют завышенные нормативы, что приводит к существенному увеличению размера платы на общедомовые нужды и, следовательно, увеличению размера платы за услуги ЖКХ.

Законопроектом предлагается разрешить оплачивать расходы на общедомовые нужды в объеме фактически потребленных коммунальных ресурсов. Решение должно быть принято на основании общего собрания собственников, которое будет определять размер потребленных ресурсов по показаниям общедомового (коллективного) прибора учета.

В настоящее время общее собрание собственников вправе утверждать размер расходов граждан на общедомовые нужды исключительно по нормативам потребления, установленным органами госвласти субъектов РФ. В этой связи законопроектом предлагается уточнить, что «включение расходов на общедомовые нужды в состав жилищной услуги устанавливается в размере норматива, за исключением случая, когда общим собранием собственников принято решение о распределении между собственниками помещений объемов потребленных ресурсов на основании общедомового (коллективного) прибора учета», говорится в документе.