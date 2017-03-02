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Граждан Республики Бангладеш задержали пограничники в Себежском районе

Сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области задержали 8 граждан Республики Бангладеш при попытке незаконно пересечь государственную границу России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы ведомства

Случай произошел в районе населенного пункта Ноглово Себежского района, там пограничный наряд обнаружил свежую дорожку следов, ведущую в сторону границы. «Характер обнаруженных следов отчетливо говорил о возможном следовании к границе группы лиц в количестве 6-8 человек. Следуя инструкциям, наряд незамедлительно выдвинулся на поиски возможных нарушителей. Результат поисковых мероприятий не заставил себя долго ждать. В нескольких километрах от государственной границы были задержаны 5 граждан Народной Республики Бангладеш. Злоумышленники скрытно двигались по лесу в сторону границы», - рассказали в погрануправлении.

В ходе первичного опроса задержанных они сообщили, что их группа состоит из 8 человек и трое их соотечественников прячутся неподалеку в лесу, при этом жестами указывая на их местонахождение. В итоге оставшиеся нарушители тоже были задержаны.

Фото пресс-службы ведомства

Позже злоумышленники рассказали пограничникам, что прибыли в Псковскую область из Москвы и рассчитывали незаконно перебраться из России на территорию сопредельного государства в поисках лучших условий жизни.

В настоящее время эти лица задержаны для проведения проверки, установления истинных мотивов нахождения в пограничной зоне и принятия решения о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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