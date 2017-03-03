Всемирный день дикой природы отмечается 3 марта

08:55, 03 марта 2017, ПАИ

3 марта отмечается Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day), пишет сalend.ru.

20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН учредила этот День с целью повысить уровень осведомленности широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры. В том же году отмечалось 40 лет со дня принятия Конвенции «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения». Днём рождения документа стало 3 марта 1973 года.

Появлению праздника в стенах ООН предшествовала инициатива участников Конференции Сторон СИТЕС, проходившей в Таиланде весной 2013 года. Именно на ней и было предложено объявить 3 марта Всемирным днём дикой природы. С этим предложением участники конференции и обратились в Организацию Объединённых Наций, представив туда и результаты самой конференции.

Участие в Конвенции 1973 года не являлось обязательным, но страны, которые её подписали, обязаны выполнять условия, прописанные в документе. В настоящее время участниками Конвенции являются 180 стран. СССР примкнул к участникам СИТЕС в 1976 году, а Россия, будучи правопреемницей Советского Союза, – в 1992 году.