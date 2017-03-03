Сегодня в мире проводят мероприятия, посвященные проблемам со слухом

08:49, 03 марта 2017, ПАИ

3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха (International Day for Ear and Hearing), пишет сalend.ru.

Этот День учредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Предполагается, что сегодня медицинские и волонтерские организации в разных странах должны проводить мероприятия, направленные на то, чтобы повышать осведомленность населения о возможных проблемах, связанных со слухом. В свою очередь ВОЗ обещает оказывать государствам, состоящим в организации, всестороннюю поддержку при разработке и реализации национальных программ лечебной и профилактической помощи людям с заболеваниями ушей и проблемами со слухом.

В настоящее время потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности в мире. По данным ВОЗ, от глухоты и нарушений слуха страдают примерно 360 миллионов человек. Основными причинами глухоты и тугоухости (неполной потери слуха) называют генетические нарушения, хронические инфекции уха, ряд заболеваний: краснуха, корь, свинка, менингит, а также воздействие некоторых лекарственных препаратов и вредных факторов окружающей среды, в первую очередь, шума.

По мнению медиков, около половины всех случаев глухоты и прочих нарушений слуха можно предотвратить, устранив причины их развития. В числе превентивных мер чаще всего называют иммунизацию населения, охрану здоровья матери и ребенка, обеспечение гигиены труда.

В 2015 году в ознаменование Международного дня охраны здоровья уха и слуха ВОЗ начала кампанию «Не подвергайте свой слух опасности!», чтобы обратить внимание на риски небезопасного слушания и содействовать более безопасной практике.

По оценкам ВОЗ, 1,1 миллиарда молодых людей в мире могут быть подвержены риску потери слуха из-за небезопасной практики слушания. Более 43 миллионов человек в возрасте 12-35 лет по разным причинам теряют слух, что приводит к инвалидности.

