Женщина заплатит штраф за оскорбление работницы ПсковГУ

09:08, 03 марта 2017, ПАИ

Жительница Пскова привлечена к административной ответственности за оскорбление работницы Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В судебном заседании установлено, что женщина, придя в здание ПсковГУ на площади Ленина, 2, высказала в адрес работницы учреждения в присутствии ее коллег оскорбительные слова, чем унизила честь и достоинство.

Постановлением мирового судьи псковичка признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Ей назначен штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Решением апелляционной инстанции Псковского городского суда постановление мирового судьи признано законным и обоснованным.