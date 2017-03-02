Женщина заплатит штраф за оскорбление работницы ПсковГУ
Жительница Пскова привлечена к административной ответственности за оскорбление работницы Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В судебном заседании установлено, что женщина, придя в здание ПсковГУ на площади Ленина, 2, высказала в адрес работницы учреждения в присутствии ее коллег оскорбительные слова, чем унизила честь и достоинство.
Постановлением мирового судьи псковичка признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Ей назначен штраф в размере 1,5 тыс. рублей.
Решением апелляционной инстанции Псковского городского суда постановление мирового судьи признано законным и обоснованным.