В Пскове прокуратура помогла сироте добиться компенсации платы за наем жилья

09:54, 03 марта 2017, ПАИ

В Пскове прокуратура добилась выплаты задолженности компенсации за наем жилого помещения сироте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что территориальное управление города Пскова Главного государственного управления социальной защиты населения отказало заявителю, имеющему статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в назначении и выплате компенсации за наем жилого помещения.

Вместе с тем, заявитель в собственности жилья не имеет и не является нанимателем, либо членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма.

В этой связи прокурор внес в адрес начальника вышеназванного территориального управления представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Эти требования удовлетворены, гражданину назначена полагающаяся мера социальной поддержки (6 тыс. рублей в месяц) с возмещением денежных средств с момента обращения за ней (с октября 2017 года) в размере 20 тыс. рублей.

В настоящее время задолженность погашена в полном объеме.