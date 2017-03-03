В Великий пост митрополит Евсевий призвал псковичей воздерживаться от греховного

09:21, 03 марта 2017, ПАИ

Вечером 2 марта, в Четверг первой седмицы Великого поста, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в храме святителя Николая в Любятове города Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, за богослужением молились ректор филиала Академии ФСИН России Юрий Панин, студенты вуза и многочисленные прихожане.

«Пост - прежде всего, есть воздержание. От чего? От многого. И прежде всего, греховного – чтобы укротить свой пыл, гнев, раздражение, осуждение, ненависть, обиды, постараться свои мысли контролировать, - сказал владыка. - Помощи Божией и благословения Божия особенно на время Великого поста! Дай Бог, чтобы он был благоприятен и спасителен для нас!»

Также в этот день псковский архипастырь молился за утренним великопостным богослужением в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Позже он совершил заупокойную литию по всем почившим православным христианам и призвал богомольцев не оставлять молитвы и душеполезное чтение.