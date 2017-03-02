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Экономика

Минстрой России заключил соглашения о предоставлении субсидий регионам на федеральные программы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заключило соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета субъектам России по федеральным программам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соглашения заключены по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. В течение первого квартала на реализацию указанной подпрограммы Минстрой направит в 75 субъектов 4,2 млрд рублей. С учетом средств, привлеченных регионами, в текущем году свои жилищные условия смогут улучшить около 15 тыс. молодых семей.

Касается это и другой подпрограммы ФЦП «Жилище» - «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации», в рамках которой проекты комплексной жилой застройки в регионах страны получат федеральные средства на строительство транспортной внутриквартальной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Кроме того, заключены соглашения на реализацию мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (парков, скверов), на поддержку госпрограмм регионов и муниципальных программ формирования современной городской среды, а также на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в федеральные целевые программы. 

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