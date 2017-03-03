Личный состав Псковского филиала академии ФСИН призвали сообщать о получении подарков при исполнении

11:59, 03 марта 2017, ПАИ

Личный состав Псковского филиала академии ФСИН призвали сообщать о получении подарков при исполнении служебных обязанностей. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе академии, в вузе состоялась служебная подготовка начальствующего и профессорско-преподавательского состава, которая включала в себя вопросы правовой тематики.

Заместитель начальника филиала по кадрам – начальник отдела кадров Дмитрий Алексеев рассказал о реализации в образовательной организации приказа ФСИН России «Об утверждении Порядка сообщения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных обязанностей, сдачи, оценки и реализации (выкупа) подарка, а также зачисления средств, вырученных от его реализации» и напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения положений правового документа.

Кроме того, на служебной подготовке рассмотрели типичные ошибки, которые допускаются при заполнении сотрудниками сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.