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Общество

Личный состав Псковского филиала академии ФСИН призвали сообщать о получении подарков при исполнении

Личный состав Псковского филиала академии ФСИН призвали сообщать о получении подарков при исполнении служебных обязанностей. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе академии, в вузе состоялась служебная подготовка начальствующего и профессорско-преподавательского состава, которая включала в себя вопросы правовой тематики.

Заместитель начальника филиала по кадрам – начальник отдела кадров Дмитрий Алексеев рассказал о реализации в образовательной организации приказа ФСИН России «Об утверждении Порядка сообщения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных обязанностей, сдачи, оценки и реализации (выкупа) подарка, а также зачисления средств, вырученных от его реализации» и напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения положений правового документа.

Кроме того, на служебной подготовке рассмотрели типичные ошибки, которые допускаются при заполнении сотрудниками сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

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