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Общество

Сдача экзаменов на водительские права в Псковской области теперь проходит под контролем общественности

Народные наблюдатели: журналисты региональных СМИ, представители общественной организации «Убитые дороги», люди разных профессий могут наблюдать за  процедурой  сдачи экзаменов на водительские права в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Обучением будущих водителей на территории региона занимаются более 100 автошкол, но, несмотря на это, экзамен успешно сдает каждый четвёртый. Чтобы эта процедура стала более понятной и прозрачной Госавтоинспекция инициировала присутствие на сдаче экзамена представителей общественности, СМИ, работников различных организаций Псковской области. Первый такой эксперимент состоялся в Пскове», - пояснили в пресс-службе УМВД.

На экзамене обеспечена возможность видеозаписи и звукозаписи. При сдаче теории ведется видеозапись стационарной видеокамерой, а при сдаче практической части - используется видеорегистратор.

Представители учебных организаций также могут присутствовать при сдаче теоретического и практического экзаменов. Необходимо отметить, что представители автошкол активно пользуются этим правом, поскольку получают реальную возможность восполнить пробелы в обучении, а также выяснить, какие ошибки  чаще всего допускают ученики.

По мнению представителей ГИБДД, снижение уровня подготовки связано, прежде всего, с изменившимися в 2016 году правилами сдачи экзамена. «Изменилась сама методика приема, сдать экзамен стало сложнее. Основные недостатки обучения выявляются в процессе сдачи вождения в городских условиях», - отметили в пресс-службе.

В ГИБДД надеются, что участие общественности в процедуре приема экзаменов будет способствовать уменьшению количества спорных ситуаций и повышению качества подготовки водительского состава.

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