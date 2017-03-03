На Псковском и Чудском озёрах пока нет открытых участков воды, а на реке Великой появились промоины

10:29, 03 марта 2017, ПАИ

2 марта специалисты Аварийно-спасательной службы Псковской области провели ледовую разведку в акватории реки Великой, Псковского и Чудского озёр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На реке Великой разведка проводилась от железнодорожного моста до Псковского озера. Толщина льда от железнодорожного моста до моста 50-летия Октября составляет 45 сантиметров, у моста 50-летия - 25 сантиметров, у Ольгинского моста - 12 сантиметров, далее до моста Александра Невского - 30 сантиметров.

В районе деревень Родина, Писковичи и Снятной Горы лёд достигает 30 сантиметров, а рядом жилым комплексом «Видный» наблюдаются многочисленные промоины малой площади, толщина льда недостаточная – при остановке катер на воздушной подушке проваливается. В деревне Муровицы толщина льда равна 25-30 сантиметров, в устье реки - до 10 сантиметров, повсеместно наблюдаются многочисленные промоины малой площади.

На Псковском озере разведка проходила от устья реки Великой в направлении острова Семский. Толщина льда повсеместно достигает 35-40 сантиметров. Лед ровный. Открытых участков воды, заломов и трещин не обнаружено.

На Чудском озере в районе деревень Спицино, Сторожинец, Ветвенник, Береговая Лунёвщина, Устье, Синьковщина, Лаптовицы, Козлов Берег повсеместно зафиксирован лёд, открытых участков воды нет. В районе деревни Ветвенник выявили трещину шириной до двух метров, она уходит вглубь озера. Средняя толщина льда по озеру составляет 35 сантиметров, местами - до 40 сантиметров.