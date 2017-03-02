Почти 500 нарушений выявили на псковских дорогах 2 марта

09:39, 03 марта 2017, ПАИ

2 марта в Псковской области зафиксировали 489 нарушений Правил дорожного движения, были задержаны 5 нетрезвых водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

За сутки в области зафиксировали 5 ДТП, в которых 9 человек получили ранения.

Кроме того, в четверг в органы внутренних дел Псковской области поступили 52 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 15 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировали 28 преступлений, в том числе 10 краж.