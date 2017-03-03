Военные прокуроры Псковской области проверяют сохранность оружия и боеприпасов в ходе российско-белорусских учений

13:42, 03 марта 2017, ПАИ

Военные прокуроры Псковской области осуществляют надзорное сопровождение российско-белорусских учений, которые проходят на территории региона с 28 февраля по 4 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В батальонных тактических учениях принимают участие подразделения Минобороны России в составе 1000 человек, а также более 100 человек представителей Вооруженных Сил Белоруссии.

Надзорное сопровождение учений осуществляют офицеры военной прокуратуры Псковского гарнизона. Они проверят исполнение воинскими должностными лицами законодательства о материально-бытовом обеспечении, о защите жизни и здоровья, о сохранности оружия и боеприпасов.