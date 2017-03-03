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Общество

Сотрудникам Псковского филиала Академии ФСИН напомнили о мерах безопасности на воде

Сотрудникам Псковского филиала Академии ФСИН России напомнили о мерах безопасности на воде и действиях при возникновении пожара. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, представители Главного управления МЧС России по Псковской области выступили перед личным составом учебного заведения на занятии по служебной подготовке начальствующего и профессорско-преподавательского состава.

Обеспечение личной безопасности сотрудников является одной из приоритетных задач при организации их служебной деятельности, поэтому в образовательной организации этому вопросу уделяется особое внимание, отметили в пресс-службе вуза

Главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Псковской области Александр Глухенький рассказал сотрудникам о правилах безопасности на воде в весенне-летний период, приемах оказания помощи тонущим и напомнил о запрете купания в необорудованных водоемах, а также в состоянии алкогольного опьянения.

Старший инспектор отдела государственного пожарного надзора, надзора в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Главного управления МЧС России по Псковской области Игорь Полозов подробно рассказал о порядке действий при возникновении пожара в зданиях и сооружениях.

Представители МЧС призвали личный состав Псковского филиала академии быть предельно внимательными и осторожными во всех ситуациях, связанных с личной безопасностью.

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