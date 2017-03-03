В ПФР пояснили, почему у некоторых псковичей в феврале не выросли пенсии

14:13, 03 марта 2017, ПАИ

В псковском отделении Пенсионного фонда пояснили, почему в феврале у некоторых пенсионеров не изменился размер пенсии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, федеральную социальную доплату получают неработающие пенсионеры с доходом ниже регионального прожиточного минимума. В Псковской области таких более 28,5 тысяч человек. Доходом в данном случае считается не только пенсия, но и все социальные выплаты, причитающиеся гражданину. Это могут быть ЕДВ, льготы на оплату услуг ЖКХ и так далее. Общая сумма выплат сравнивается с прожиточным минимумом для пенсионеров в регионе, а разницу в виде федеральной социальной доплаты доплачивает гражданам ПФР.

После проведенной с 1 февраля индексации пенсий и ЕДВ у многих пенсионеров, получающих ФСД, размер выплат остался на прежнем уровне.

Например, гражданин получает страховую пенсию 6000 рублей и компенсацию за пользование ЖКУ в размере 1200 рублей. До размера прожиточного минимума пенсионера, составляющего в Псковской области 8715 рублей, ему не хватает 1515 рублей. Именно эта разница доплачивается пенсионеру в виде социальной доплаты к пенсии.

С 1 февраля 2017 года размер пенсии был проиндексирован на 5,4% и составил 6324 рубля. Соответственно размер получаемой им пенсии с учетом социальной доплаты не изменился и составил те же 8715 рублей – до величины прожиточного минимума пенсионера в регионе. Просто размер социальной доплаты у него уменьшился с 1515 рублей до 1191 рубля (8715-6324-1200 = 1191 рублей)

Установление федеральной социальной доплаты к пенсии оформляется после подачи соответствующего заявления в территориальный орган ПФР по месту жительства. Детям-инвалидам, детям до 18 лет, получающим пенсию по случаю потери кормильца, а также неработающим пенсионерам, ранее уже получавшим социальную доплату к пенсии, обращаться в территориальные органы ПФР не нужно, так как федеральная социальная доплата к пенсии будет им установлена автоматически.

При увеличении размера пенсии или иных денежных выплат, в том числе в результате индексации, размер ФСД уменьшается, а в случае, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера превышает величину установленного прожиточного минимума, ее выплата приостанавливается.

Приостанавливается такая выплата и при поступлении пенсионера на работу. В этом случае получатель ФСД обязан сообщить о факте трудоустройства в управление ПФР по месту жительства.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».