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Общество

Штраф заплатит псковское общество «Юпитер», помешавшее проведению земельной проверки

Мировой суд Санкт-Петербурга привлек к ответственности псковское ООО «Юпитер» за воспрепятствование проведению проверки по соблюдению земельного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Организация была уведомлена о внеплановой выездной проверке, однако в назначенный день не обеспечила присутствие на ней руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя, что повлекло невозможность проведения проверки.

В отношении ООО надзорный орган составил протокол по части 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица), дело было передано в мировой суд. Рассмотрев и оценив представленные доказательства, суд счел установленной вину ООО «Юпитер» и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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