Двух жителей Себежского района будут судить за кражу из автомобиля

10:47, 03 марта 2017, ПАИ

Следственный отдел МО МВД России «Себежский» завершил расследование кражи из автомобиля, совершенной местными жителями, среди которых был несовершеннолетний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подросток обвиняется по одному преступному эпизоду - за кражу имущества, а второй фигурант - по части 1 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и по части 2 статьи 325 УК РФ (похищение у документа). Обвиняемые полностью признали вину.

Степень вины каждого из обвиняемых в ходе предстоящего рассмотрения определит Себежский районный суд.