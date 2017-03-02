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Двух жителей Себежского района будут судить за кражу из автомобиля

Следственный отдел МО МВД России «Себежский» завершил расследование кражи из автомобиля, совершенной местными жителями, среди которых был несовершеннолетний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Подросток обвиняется по одному преступному эпизоду - за кражу имущества, а второй фигурант - по части 1 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и по части 2 статьи 325 УК РФ (похищение у документа). Обвиняемые полностью признали вину.

Степень вины каждого из обвиняемых в ходе предстоящего рассмотрения определит Себежский районный суд.

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