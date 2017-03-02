Псковская таможня изъяла у гражданина Литвы 309 тысяч евро и передала в бюджет государства

10:39, 03 марта 2017, ПАИ

На таможенном посту МАПП Лудонка на российско-латвийской границе сотрудники таможни в ходе досмотра легкового автомобиля обнаружены незадекларированные 309 тысяч евро. Транспортным средством управлял гражданин Литвы. Выезжая из Российской Федерации, гражданин иностранного государства не задекларировал и не предъявил таможенному контролю денежные средства. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного таможенного управления.

По этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 188 УК РФ – перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации в крупном размере, совершенное с сокрытием от таможенного контроля, сопряженное с недекларированием товара. Затем уголовное дело было прекращено в связи с непричастностью обвиняемого к совершению преступления, а позже в связи с декриминализацией состава преступления. В дальнейшем гражданин Литвы обратился в суд о признании права собственности на изъятые денежные средства. Суд отказал в удовлетворении иска.

Псковский городской суд Псковской области принял решение о признании иностранной валюты в размере 309 тысяч евро бесхозяйной и обращении ее в федеральную собственность. Псковская таможня предприняла все возможные законные действия для исполнения решения Псковского городского суда. В исполнительном листе, выданном Псковским городским судом Псковской области, взыскателем было указано Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской области. На основании направленного Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской области исполнительного листа Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области возбудило исполнительное производство.

В рамках исполнительных действий судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП по Псковской области принял от Псковской таможни иностранную валюту в размере 309 тысяч евро. Судебные приставы исполнили решение суда и передали в банк на конвертацию 309 тысяч евро. Денежные средства в национальном покрытии (свыше 19 миллионов рублей) будут перечислены в федеральный бюджет.