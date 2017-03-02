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Пять человек пострадали в ДТП на дороге Новгородка — Пушкинские Горы

2 марта в Пушкиногорском районе на 23-м километре дороги Новгородка - Пушкинские Горы произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

25-летний водитель автомашины «Киа Спортейдж» не выбрал безопасную скорость движения, не учел метеорологические условия, состояние проезжей части, на прямом участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В итоге пострадали водитель и его пассажиры: 27-летния молодой человек, 59-летняя, 41-летняя и 35-летняя женщины.

В тот же день в Псковском районе на 10-м километре дороги Псков - Изборск - Эстония 40-летняя женщина-водитель машины «Лексус» на прямом участке дороги не справилась с управлением и съехала в кювет, где врезалась в дерево. Она получила незначительные травмы.

Аналогичное ДТП произошло вчера в этом районе на 221-м километре дороги Новгород — Псков. В результате пострадала водитель «Киа Рио» - 47-летняя женщина, госпитализация не потребовалась.

Кроме того, в Пскове у дома  41 по Крестовскому шоссе 27-летний водитель машины «Хендай Элантра» проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с БМВ под управлением 28-летнего молодого человека. В итоге 26-летней пассажирке БМВ пришлось обратиться в травмпункт.

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