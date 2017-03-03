Областная библиотека представила материалы к 100-летию отречения от престола Николая II

13:51, 03 марта 2017, ПАИ

Краеведческий ресурс Псковской областной универсальной научной библиотеки «Псковиана» представил материалы фонда, рассказывающие о событиях, происходивших в Пскове в 1917 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Проект «Псковские пятницы» подготовил два видеоролика по книге историка, ректора Псковского педагогического института Петра Николаева «Историческая драма в Пскове. Март 1917 г.». «Блуждающий поезд» и «Роковые телеграммы» напоминают о перемещениях, разговорах, телеграммах и людях, чьи советы стали последними аргументами в пользу отречения последнего русского царя», - рассказали в библиотеке.

Биографическая статья «Николай II» в разделе «Персоны» в своей большей части посвящена пребыванию Николая II на псковской земле. Первый официальный визит императора состоялся в августе 1903 году и в этой поездке его сопровождали императрица и некоторые чле­ны царской семьи. Второй приезд - на псковские железнодорожные пути в марте 2017 года - уже не был торжественным.

В небольшой книжной коллекции пользователь найдет полные тексты изданий, подробно повествующих о том, как встречали царя псковичи в 1903 году, и как было подписано отречение, рассказ о Царской часовне, возведенной в год 1100-летия Пскова, освященной в честь Воскресения Христова, а также в память об отречении от престола последнего русского императора.