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Великолучанин украл арматуру со строящегося объекта

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали мужчину, подозреваемого в краже металлоизделий со строящегося объекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 2 марта на улице Промышленной сотрудники ДПС остановили «Фольксваген», за рулем которого находился безработный 52-летний житель поселка Дедовичи. В его машине полицейские обнаружили арматуру, которая была похищена со строящегося объекта по улице Промышленной.

Для дальнейшего разбирательства гражданина доставили в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту проводится проверка.

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