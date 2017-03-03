Персонал «Псковэнерго» подготовился к работе в условиях раннего паводка

12:29, 03 марта 2017, ПАИ

Персонал, оборудование и техника филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» готовы к работе в условиях паводкового периода 2017 года и предотвращению чрезвычайных ситуаций в работе электросетевого оборудования. 3 марта соответствующий акт готовности подписал председатель паводковой комиссии – главный инженер филиала Андрей Кузьмин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

По прогнозам гидрометеорологических служб начало паводка в Псковской области в этом году ожидается достаточно рано. Вскрытие рек в регионе прогнозируется с 5 по 15 марта, освобождение ото льда Псковского и Чудского озер - 20-25 марта.

Специалисты производственных отделений электрических сетей заранее проверили работоспособность систем водоудаления, готовность стационарных и передвижных насосов и помп для откачки воды с подстанций, специальной техники для доставки материалов и оборудования к местам возможного осуществления аварийно-восстановительных работ. Всего на предприятии для оперативной доставки аварийно-восстановительных бригад подготовлены 15 плавсредств – 12 снегоболотоходов, 2 катера и моторная лодка. С оперативно-ремонтным персоналом проведены целевые инструктажи по производству необходимых работ и переключений в распределительных сетях, находящихся в возможных зонах подтоплений.

В период прохождения паводка «Псковэнерго» будет взаимодействовать и поддерживать оперативную связь с подразделениями ГУ МЧС России по Псковской области и муниципальными органами власти.

По оценкам специалистов, в этом году в регионе не ожидается активного таяния снега и больших разливов вод. Мощность снежного покрова в лесах и на открытой местности была незначительная, а уровень воды на Псковском и Чудском озёрах почти на метр ниже нормы для этого периода. В связи с этим, подтоплений территорий не прогнозируется и риски, которые могут оказать влияние на надёжность работы электрических сетей «Псковэнерго», оцениваются как минимальные.

Вместе с тем, технологические нарушения в работе электросетевого оборудования в весенний период могут быть связаны не только с затоплением подстанций, но и с ослаблением несущей способности грунтов, возможными оползнями и подмыванием опор ЛЭП. Поэтому традиционно в этот период во всех производственных отделениях предприятия ведется непрерывный контроль за состоянием линий электропередачи, трансформаторных подстанций, кабельных каналов и оборудования, которые попадают в зону возможного затопления.

«Псковэнерго» напоминает, что в период прохождения весеннего паводка необходимо особенное внимание уделять соблюдению правил электробезопасности вблизи электросетевых объектов.

Гражданам категорически запрещается находиться около линий электропередачи, оказавшихся в зоне затопления, или ловить рыбу в охранных зонах ЛЭП, так как это смертельно опасно.

Запрещается предпринимать самостоятельные действия по устранению повреждений на электросетевом оборудовании!

В случае обнаружения электроустановок, оказавшихся в зоне подтопления, обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, не закрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, запрещается приближаться к ним. О повреждении необходимо сообщить диспетчерам предприятия по телефонам, указанным на трансформаторных подстанциях. Так же информацию можно сообщить по телефону «горячей линии» «Псковэнерго» (8112) 597-999 или единому телефону «горячей линии» «МРСК Северо-Запада» 8-800-333-02-52.