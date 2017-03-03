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Общество

Управляющие компании приступят к тщательному осмотру газового оборудования в многоэтажках Пскова

Управляющим компаниям Пскова рекомендовано при плановых весенних осмотрах многоквартирных домов (МКД) акцентировать внимание на внутридомовом газовом оборудовании (ВДГО). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, вопрос обсуждался на еженедельном совещании с управляющими компаниями в Управлении городского хозяйства (УГХ).

«С наступлением весеннего периода управляющие компании проводят традиционные осмотры каждого обслуживаемого ими дома с составлением актов. Во время осмотров необходимо визуально оценить и состояние газовых сетей, наружного газопровода по фасаду здания и также отразить это в акте», - рекомендовали специалисты УГХ представителям управляющих организаций и напомнили о необходимости проводить диагностику ВДГО с привлечением лицензированных организаций в тех домах, которым 30 и более лет.

Кроме того, согласно распоряжению комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) муниципалитета со ссылкой на аналогичное решение региональной КЧС, в ближайшее время в многоквартирных домах Пскова будут проведены межведомственные профилактические рейды по осмотру внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. К участию в рейдах будут привлечены специалисты УГХ, МЧС и УМВД.

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